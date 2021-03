Stiri pe aceeasi tema

- Mariah Carey a avut parte de o copilarie traumatizanta, iar urmarile au devenit din ce in ce mai greu de suportat. Artista a fost diagnosticata cu o boala psihica serioasa, iar acum incearca sa o mențina sub control cu ajutorul tratamentelor medicamentoase, dar și cu proria sa voința.

- Apel umanitar din partea celor de la ISU Banat. Aceștia cer ajutorul cetațenilor pentru salvarea unei tinere de 25 de ani, soția unuia dintre colegii lor, care sufera de o boala grava. Are nevoie de bani pentru operație.

- In prima ediție a sezonului 11 ‘Romanii au Talent’, Filip Cioc, in varsta de 10 ani, a reușit sa-i cucereasca pe toți cu vocea sa magnifica. Din nefericire, baiețelul are o poveste trista de viața. Filip Cioc este nevazator! Filip Cioc a impresionat atat jurații, cat și publicul, dupa ce a interpretat…

- Victoria Maria este o fetița de doar doi ani care sufera de o boala foarte grava, și anume un tip de cancer foarte rar. Ea este acum internata in spital, alaturi de parinții ei Andrei și Liana Tordai. Fetița suferă de un neuroblastom oflactiv (estezioneuroblastom), destul de avansat și care a fost…

- Andreea Banica le-a vorbit fanilor de pe rețelele de socializare despre un subiect extrem de sensibil. Soția lui Lucian Mitrea le-a dezvaluit acestora de ce boala sufera, oferind detalii neașteptate despre problema de sanatate. Iata despre ce este vorba!

- Misha le-a dat motive de ingrijorare tuturor fanilor de pe rețelele de socializare, dupa ce le-a dezvaluit faptul ca sufera de o boala des intalnita, atat la femei, cat și la barbați. Iata la ce riscuri este supusa fosta soție a lui Connect-R din cauza problemei de sanatate.

- Oana Radu este cunoscuta in toata țara, insa puțini știu ca frumoasa cantareața se confrunta cu o problema serioasa de sanatate, intalnita atat la femei, cat și la barbați. Soția lui Catalin Dobrescu s-a deschis in fața fanilor și le-a dezvaluit ca are aceasta boala de mai mulți ani.

- Simona Halep este o adevarata invingatoare, iar acest lucru l-a demonstrat și prin faptul ca s-a luptat cu dureri cumplite, despre care lumea nu a știut. Tenismena a primit un diagnostic cumplit inca de pe vremea cand avea doar 17 ani, insa acest lucru nu i-a fost o piedica in cariera sa.