Ce problemă de sănătate are Gabriela Cristea de mai mulți ani.…

Gabriela Cristea și-a deschis sufletul in fața telespectatorilor Antena Stars și le-a dezvaluit cu ce problema de sanatate se confrunta de mai mulți ani. Astfel, partenera de viața a lui Tavi Clonda nu a avut nicio problema in a marturisi faptul ca are o alergie la nivelul unghiilor, motiv pentru care este foarte sensibila și trebuie sa fie atenta de fiecare data cand iși face manichiura!