Ce problemă de sănătate a avut de fapt Irina Rimes Cantareața Irina Rimes a fost externata joi dupa ce, in urma cu cateva zile, a ajuns de urgența la spital cu hemoragie interna și a fost operata de urgența.Irina Rimes a fost externata de la Spitalul Elias din Capitrala. Artista a transmis un mesaj, pe conturile sale de socializare, in care marturisește ca anul 2019 a fost unul extrem de greu pentru ea.Artista nu a dat detalii despre diagnosticul pe care i l-au pus medicii, insa din postarea respectiva reiese ca a avut probleme ginecologice. Cei doi medici de la Spitalul Elias care au avut grija de solista sunt specialiști in ginecologie."Mulțumesc… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

