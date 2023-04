Stiri pe aceeasi tema

- Gina Pistol s-a intalnit Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu pentru a dezvalui ce amuleta a pregatit, in ediția 15 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11, difuzata pe 26 aprilie 2023, la Antena 1.

- In ediția 10 de la Chefi la cuțite, sezonul 11, Gina Pistol a venit cu o veste neașteptata pentru jurați, iar chefii au de facut o tema "grea" in jocul pentru amuleta. Chef Marian Cernat s-a alaturat juraților și a pașit in bucataria show-ului culinar pentru a gati alaturi de ei. Iata ce veste le-a…

- Proba de amuleta din aceasta seara se va desfașura cu Catalin Rizea. El este cel de-al patrulea jurat și va lupta pentru beneficiul pe care il aduce amuleta din aceasta ediție, la Chefi la cuțite. Pana atunci, provocarea pe care au primit-o din partea Ginei Pistol este mai dificila decat ar fi crezut.

- In ediția 8 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11, Gina Pistol a anunțat ca nu a pregatit o amuleta obișnuita, ci o „bomba”, avantajul pe care Bontea, Scarlatescu și Dumitrescu il ravnesc in fiecare sezon. Indragita prezentatoare a pregatit o tema de gatit cu totul și cu totul neașteptata.

- Ediția din aceasta seara a emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 11, este una plina de surprize. Ce proba au primit jurații de data aceasta. Jocul de amuleta a incins spiritele. Cine va alege caștigatorul. S-a lasat cu un mic conflict intre Catalin Scarlatescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu.

- Chefii au avut parte de o surpriza neașteptata la jocul de amuleta din ediția 5 a sezonului 11 Chefi la cuțite, de pe 4 aprilie 2023. Ionuț Belei, caștigatorul sezonului 8 al show-ului culinar, a pașit la al patrulea banc pentru a gati alaturi de jurați. Iata cu ce veste spectaculoasa a venit Gina Pistol.

- A inceput degustarea la Chefi la cuțite! Proba de amuleta a ediției din aceasta seara a emisiunii a luat sfarșit! Jurații au gatit de data aceasta pentru Ilona Brezoianu. Vedeta a facut show in timp ce gusta preparatele celor patru chefi.

- Viorica și Ionița de la Clejani sunt surpriza serii din aceasta ediția a show-ului culinar la Chefi la cuțite. Cei doi artiști vor juriza și vor da verdictul final al probei de amuleta, la Chefi la cuțite. Jurații se intrec in cursa alaturi de Roxana Blenche și au primit o sarcina care le-a dat batai…