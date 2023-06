Stiri pe aceeasi tema

- In ediția 37, in semifinala emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11, Gina Pistol a anunțat ce tema de gatit a pregatit pentru prima proba. In timp ce gateau, concurenții au facut dezvaluiri neașteptate.

- Proba de battle a luat sfarșit la Chefi la cuțite și in aceasta ediție. Concurenții au trecut prin emoții mari și mult stres, iar verdictul final i-a șocat. Diferența de scor a fost uriașa, dupa ce una dintre echipe a obținut aproape toate farfuriile. Ultimele patru au facut diferența, iar una dintre…

- Catalin Scarlatescu a decis sa foloseasca o amuleta puternica in ediția 33 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11, de la Antena 1. Concurentul a „lovit” in echipele adverse in cel mai neașteptat mod posibil.

- Așa cum era de așteptat, concurenții de la Chefi la cuțite au primit o noua provocare, doar ca nu inainte de o ghicitoare care i-a pus in incurcatura pe cei trei jurați. La fel de surprinși au fost și cand au aflat pentru cine vor gati in ediția din aceasta seara.

- Chef Catalin Scarlatescu a ales concurenții care vor face parte din echipa sa in sezonul 11 al emisiunii Chefi la cuțite. In ediția din 10 mai 2023, dupa bootcamp, juratul a oferit șase tunici negre, care s-au alaturat cuțitului sau de aur.

- Chef Sorin Bontea și-a ales echipa din sezonul 11 Chefi la cuțite, in ediția difuzata pe data de 10 mai 2023. 6 concurenți au primit tunica roșie de la jurat in bootcamp, așteptand sa li se alature cuțitul de aur pentru a intregi grupul.

- Chef Florin Dumitrescu a ales concurenții care vor face parte din echipa sa in sezonul 11 al emisiunii Chefi la cuțite. In ediția din 10 mai 2023, dupa bootcamp, juratul a oferit șase tunici gri, care s-au alaturat cuțitului sau de aur.

- In ediția 20 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11, concurenții care au reușit sa primeasca 2 sau 3 cuțite au ajuns in bootcamp, acolo unde Gina Pistol i-a surprins pe mulți cu o apariție de senzație. Cand au aflat ce trebuie sa faca la prima proba, mulți au inceput sa aiba emoții.