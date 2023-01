Ce priorități au directorii financiari ai companiilor în 2023 Pentru anul in curs, prioritațile principale ale directorilor financiari se concentreaza pe regandirea funcțiunii departamentului financiar. Evaluarea strategiei, domeniului și designului funcțiunii departamentului financiar este prioritatea principala pentru directorii financiari in 2023, conform unui sondaj realizat de Gartner. Un sondaj intreprins in randul a 157 de directori financiari ( CFO ) in luna noiembrie 2022 a ierarhizat principalele 10 prioritați ale acestora pentru anul in curs. Dintr-o lista mai ampla de opțiuni, 90% dintre respondenți au selectat ca prioritate principala evaluarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Medicii spun ca schimbarea orei poate perturba organismul, mai ales in cazul copiilor si a varstnicilor. Nu este exclus sa apara insomnii, oboseala, stari de nervozitate sau dureri de cap."Unele pot fi chiar periculoase, de la creserea riscului de infarct sau a celui de suicid. Mai exact, riscul de…

