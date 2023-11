Stiri pe aceeasi tema

- Romania merge la Euro 2024, turneu care se va disputa in Germania. „Tricolorii” au invins, scor 2-1, naționala Israelului și s-au calificat matematic la turneul final. Iata cum au fost notați jucatorii lui Edi Iordanescu. Romania - Elveția, ultimul meci al nostru din grupa I, e programat marți, 21 noiembrie,…

- Romania este foarte aproape de calificarea la Euro 2024, meciul cu Israel va fi decisiv. Sambata seara, la Felcsut, Ungaria, "tricolorii" iși pot asigura biletele pentru turneul final din Germania. Israel - Romania va avea loc pe 18 noiembrie, de la ora 21:45, la Felcsut (Ungaria). Meciul va fi liveTEXT…

- UEFA a anunțat ca partida dintre Israel și Romania, care se va juca in Ungaria, la Felcsut, va fi arbitrata de francezul Francois Letexier (34 de ani). Israel - Romania va avea loc pe 18 noiembrie, de la ora 21:45, la Felcsut (Ungaria). Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima TV.Romania…

- Mijlocașul Alexandru Chipciu (34 de ani) a prefațat meciul dintre Israel și Romania și ii avertizeaza pe „tricolori”. Israel - Romania va avea loc pe 18 noiembrie, de la ora 21:45, la Felcsut (Ungaria). Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima TV.Romania - Elveția se joaca pe 21 noiembrie,…

- Campion mondial la minifotbal, Alexandru Bourceanu (38 de ani), fost internațional roman, sta cu ochii pe echipa lui Edi Iordanescu și spera sa ne calificam la Euro 2024, deși e de parere ca ar fi doar o consolare a unui fotbal bolnav. Israel - Romania va avea loc pe 18 noiembrie, de la ora 21:45, la…

- Selecționerul Romaniei, Edward Iordanescu (45 de ani), ia in calcul toate scenariile in pregatirea meciurilor cu Israel și Elveția, decisive pentru calificarea la Euro 2024. Israel - Romania are loc pe 18 noiembrie, de la ora 21:45, la Felcsut (Ungaria). Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat…

- Naționala de fotbal a Romaniei s-a reunit duminica, la Mogoșoaia, in vederea meciurilor cu Israel și Elveția, decisive pentru calificarea la Euro 2024. Israel - Romania are loc pe 18 noiembrie, de la ora 21:45, la Felcsut (Ungaria). Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima TVRomania - Elveția…

- Arena Naționala va fi arhiplina la meciul Romania - Elveția, programat marți, 21 noiembrie, in ultima etapa din grupa I din preliminariile Euro 2024. FRF a anunțat sambata ca toate cele 50.000 de bilete au fost vandute. „Tricolorii” lupta cu Elveția și Israel pentru cele doua locuri care duc la turneul…