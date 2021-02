Ce prezentator celebru din România i-a provocat Andreei Marin sentimentul de dragoste la prima vedere? Invitata in platoul emisiunii La Maruța, Andreea Marin (46 de ani) a acceptat provocarea lui Catalin Maruța (43 de ani) de a raspunde mai multor intrebari picante. Dupa fiecare raspuns, prezentatoarea TV putea alege sa dezvaluie intrebarea sau sa manance picat. Ce prezentator celebru din Romania i-a provocat Andreei Marin sentimentul de dragoste la prima vedere? La prima intrebare, raspunsul prezentatoarei TV a fost „Mihaela Radulescu” . La a doua, Andreea a raspuns: „Maruța”. Acesta este raspunsul”. „Am ținut-o in taina pana acum sa știi. Dar aici, acum, in fața intregii țari, spun adevarul.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Andra (34 de ani), Catalin Maruța (43 de ani) și copiii lor, David și Eva, au fost infectați cu noul coronavirus. Timp de 14 zile, artista, prezentatorul TV și cei doi copii ai lor se vor auto-izola. Cum se simte Andra dupa infectarea cu noul coronavirus? Recent, perechea a dezvaluit ca atat David,…

- Catalin Maruța (43 de ani) și cantareața Andra (34 de ani) au fost testați pozitiv pentru COVID-19. Recent, cuplul a dezvaluit ca și copiii lor, David (9 ani) și Eva (5 ani) au contractat noul coronavirus. Copiii Andrei și ai lui Catalin Maruța au COVID-19. Cum se simt David și Eva? Dupa anunțul inițial,…

- Catalin Maruța (43 de ani) și cantareața Andra (34 de ani) au fost testați pozitiv pentru COVID-19. Alaturi de copiii lor, David (9 ani) și Eva (5 ani), perechea va sta in izolare timp de 14 zile. Andra și Catalin Maruța, testați pozitiv pentru COVID-19. Primele imagini cu artista din izolare „Ce vreme…

- Dupa sarbatorile de iarna in perioada carora marturisea: „Nici gand sa ținem diete de sarbatori cu atatea bunatați moldovenești acasa!”, Andreea Marin (46 de ani) a scos o serie de ingrediente din alimentația ei. In mediul online, prezentatoarea emisiunii Nu Exista Nu Se Poate a dezvaluit ca și-a reluat…

- Marți, 22 decembrie 2020, Andreea Marin a implinit 46 de ani. In mediul online, prezentatoarea TV a numit cei „46 de ani” ai ei „o bijuterie”, nu o varsta. Moderatoarea emisiunii Nu Exista Nu Se Poate este mama unei fiice, Ana Violeta, care a implinit 13 ani cu o saptamana in urma, pe 15 decembrie.…

- De mai bine de patru ani, Andreea Marin (45 de ani) și Adrian Brancoveanu, fostul Consul al Romaniei in Libia, formeaza un cuplu. Perechea locuiește deja de ceva timp impreuna. Prezentatoarea de televiziunea are o fiica, Violeta, in varsta de 12 ani, din fostul mariaj cu Ștefan Banica Junior. Luna decembrie…

- Recent, in mediul online, Lavinia Pirva a publicat o imagine in care are breton. „Bretonul: pro sau contra?”, a scris artista in descrierea imaginii. Cum arata Lavinia Pirva cu breton? „Iți sta mai bine fara …” „Iți sta mai bine fara …”, a scris o urmaritoare. Cu toate acestea, cele mai multe dintre…