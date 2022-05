Stiri pe aceeasi tema

- Pornind de la faptul ca președintele rus Vladimir Putin este ”principlalul criminal de razboi al secolului al 21-lea, procurorul general ucrainean, Irina Venediktova, a afirmat ca a identificat 5.600 de cazuri de crime de razboi presupuse, in Ucraina, precum și 500 de criminali de razboi ruși, transmite…

- Complicitatea Bisericii Ortodoxe Ruse cu regimul de la Moscova și a Patriarhului Kirill cu președintele Vladimir Putin au inceput sa coste grav. Influența și infrastructura Bisericii Ortodoxe Ruse se reduc, pe fondul invaziei din Ucraina, scrie Novaia Gazeta, care analizeaza situația in Ucraina,…

- Discursul lui Vladimir Putin, ținut pe stadionul din Moscova pe 18 martie, se pare ca a fost eclipsat de…geaca pe care a purtat-o. Aceasta a devenit in scurt timp celebra, chiar virala. Internauții atenți la detalii au observat ca liderul rus purta o haina cu un cost exorbitant, in condițiile in care…

- Utilizatorii platformelor Facebook și Instagram vor avea voie sa faca apel la violența, dupa ce compania-mama Meta a facut o schimbare temporara a politicii in ceea ce privește discursul instigator.Compania mai permite, temporar, postari care cer moartea președintelui Vladimir Putin și a omologul sau…

- Statele Unite poarta un razboi economic cu Rusia, a declarat, miercuri, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov. Declarația vine la cateva zile dupa ce președintele rus Vladimir Putin afirma ca sancțiunile impuse de Occident „seamana cu o declarație de razboi”, dar nu s-a ajuns insa pana…

- Romania, Polonia, Republica Moldova și Slovacia sunt țarile din “prima linie”, care ar putea sa primeasca sprijin de la Statele Unite, in contextul invaziei Rusiei in Ucraina, a declarat, miercuri, secretarul de stat american, Anthony Blinken, transmite Reuters. In același timp, Statele Unite sunt pregatite…

- Procurorul Curtii Penale Internationale Karim Khan anunta, luni, ca va deschide o ancheta asupra presupuselor crime de razboi comise de Rusia in Ucraina, transmite BBC, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…