Ce prevede Ordonanța care care permite împușcarea urșilor Ministerul Mediului a publicat Ordonanța de Urgența, prezentata in prima lectura in ședința de Guvern de joi, 8 iulie, care prevede intervenția in cazul atacurilor urșilor . Potrivit documentului consultat de Digi24 , intervenția in cazul urșilor care ajung in intravilanul localitaților se face „gradual”, extragerea prin impușcare fiind meționata in cazul in care siguranta si securitatea cetatenilor sau a bunurilor, dar și a echipei de intervenție sunt puse in pericol. „Scopul acestei ordonante de urgenta este salvarea vietilor si a bunurilor create de om, care sunt valori esentiale protejate… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

