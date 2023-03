Dupa falimentul City Insurance, in urma cu un an și jumatate, scenariul se repeta acum cu Euroins, devenita in 2022 societatea cu cele mai multe polițe de raspundere civila auto (RCA). ASF a anunțat oficial vineri ca a decis sa retraga autorizația de funcționare și sa ceara in instanța falimentul Euroins, conducerea companiei fiind preluata […] The post Ce preturi vor avea politele RCA incepand de luni. ASF a luat decizia cea mare, dupa falimentul Euroins first appeared on Ziarul National .