Ce prețuri practică supermarketurile pentru rechizite la început de an școlar In aceasta saptamana, perioada cea mai aglomerata a cumparaturilor pentru rechizite, trei supermarketuri au transmis ce prețuri practica pentru articolele de baza pentru „back to school”. Pentru oferta de rechizite școlare, Carrefour anunța ca parinții pot lua in calcul un buget intre 100-120 lei pentru ghiozdan și rechizite, excluzand manualele. „Spre exemplu, sunt disponibile produse precum: caiet Pigna Basic n bA5 60F matematica & dictando 3.99 lei; bloc desen A3 15 file 90gmp – 6.99 lei; set 3 pensule diferite marimi – 3.99 lei; set acuarele –7,99 lei; creioane color brand Carrefour – 3.99… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

