Ce prețuri au hainele marca Dana Budeanu! Nu sunt pentru toți românii Ce prețuri au hainele marca Dana Budeanu, un nume la moda in online-ul autohton. Criticile la adresa ”amețitelor” ori ”mafioților” demolați pe canalul sau de YouTube i-a adus multa faima, implicit abonați și bani. Prin urmare e greu de crezut ca nu o știe careva pe designerița ale carei creații sunt și ele de ”mare valoare” pe piața produselor vestimentare. Prezenta acida in showbiz-ul romanesc, popularitatea sa a ramas la cote la fel de ridicate și dupa ”divorțul ” Pro TV, observațiile sale acide și amuzante vizavi de cum se imbraca persoanele publice de la noi fiind extrem de savuroase. Insa,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Valul trei al pandemiei de coronavirus, cel in care Romania se afla in momentul de fața, este mai rau decat perioada pe care am trait-o in septembrie - decembrie 2020, susține prof. dr. Serban Bubenek, presedintele Societatii Romane de ATI. Totuși, acum exista luminița de la capatul tunelului, chiar…

- Alte 1635 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 7 cazuri sint de import (1-Bulgaria, 1-Cehia, 1-Egipt, 1-Germania, 1-Romania, 1-Spania, 1-Turcia). Numarul total teste efectuate – 5072, dintre care 22 teste Rapid- Antigen. Bilanțul…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat in sedinta de astazi, 19 martie 2021, Hotararea numarul 18. "Prin aceasta Hotarare a fost actualizata lista statelor de risc epidemiologic pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania", a transmis CNSU. Spania…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgenta a adoptat duminica o noua lista cu tarile cu risc epidemiologic ridicat. Persoanele care vin din aceste state sunt nevoite sa intre in izolare sau carantina. Lista tarilor din zona galbena a fost actualizata. Țari precum Cehia, Republica Moldova, Franța,…

- Nicu Covaci, liderul trupei Phoenix a povestit ca a fost infectat cu noul coronavirus, atunci cand in Romania nu se stia inca de aceasta boala. Artistul susține ca boala s-a manifestat ca o raceala puternica in ianuarie 2020, cand a venit in tara din Spania. El a ajuns in prima faza in Bucuresti si…

- Artist și vedeta tv, Cosmin Tudoran e mereu destul de rezervat cand vine vorba despre familia lui pentru ca nu vrea s-o expuna public. Tudoran a povestit, in premiera, in emisiunea “La cina”, cu Ionela Nastase și Adi Hadean, amanunte despre relația cu fiica lui de 12 ani, care s-a mutat in Spania…

- Mii de maști falsificate au ajuns in spitalele din Romania. Polițiștii fac luni dimineața zece percheziții in București și in județele Bihor, Brașov, Maramureș și Timiș. Anchetatorii fac cercetari intr-un dosar de inșelaciune. Suspecții au vandut unui spital COVID maști falsificate, care ar fi purtat…

- Gama de dispozitive ConceptD a fost special conceputa pentru creatorii de conținut și include o varietate de dispozitive care se potrivesc nevoilor creative ale profesioniștilor din intreaga lume, de la studenți in design și pasionați de YouTube, la designeri CAD, editori video, ilustratori și animatori…