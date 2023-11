Stiri pe aceeasi tema

- Fostul iubit al Anamariei Prodan trece prin clipe grele in acest moment. Celebrul om de afaceri a fost reținut de poliție, dupa ce au fost facute descoperiri grave in cazul lui. La scurt timp dupa cele intamplate, impresara a publicat o imagine care a ridicat multe semne de intrebare. Vedeta sufera…

- In urma cu o zi, o veste a șocat complet showbiz-ul romanesc. Flavius Nedelea a fost arestat dupa ce a fost acuzat intr-un dosar de prostituție. Se pare ca omul de afaceri deține mai multe localuri de noapte, iar dansatoarele ar fi practicat servicii "discrete" și el ar fi știut de acest lucru. Iata…

- Mama Deliei Matache a facut dezvaluiri neașteptate despre viața sa personala, cat și despre situația actuala, in care locuiește in același apartament cu fostul soț. Care este povestea din spatele acestei conviețuiri atipice? Gina Matache a povestit, de asemenea, ce așteptari are de la un nou iubit și…

- Anamaria Prodan și-a surprins fanii cu o noua postare. Recent, diva s-a fotografiat la brațul fostului ei iubit. Nu numai fotografia a atras atenția ci și descrierea realizata de cunoscuta impresara. Anamaria Prodan, apariție de senzație la brațul fostului iubit Anamaria Prodan se numara printre vedetele…

- La scurt timp dupa ce au dezvaluit public ca formeaza un cuplu, Flavius Nedelea s-ar fi despartit de Iulia Salagean. Contactata de jurnaliștii redacției noastre, Anamaria Prodan a facut, in exclusivitate pentru Playtech Știri, dezvaluiri noi despre fostul sau iubit. Anamaria Prodan, prima reacție dupa…

- Dupa ce a fost de-a dreptul macelarita de inca soțul ei, aflat acum in inchisoare, Dana Roba și-a inceput o noua viața. Vedeta este intr-o noua relație, se iubește cu Beniamin, iar cei doi au planuri mari de viitor. Vor sa se casatoreasca și sa aiba o familie in adevaratul sens al cuvantului. Avem declarațiile…

- Flavius Nedelea iubește din nou, dupa desparțirea de Anamaria Prodan. Partenera actuala este nimeni alta decat Iulia Salagean, fosta soție a lui Alex Bodi. Cei doi s-au afișat, de curand, impreuna, spre surprinderea tuturor, caci nimeni nu banuia ca formeaza un cuplu.

- Puțini sunt cei care știu ca impresara de fotbal Anamaria Prodan a trait o frumoasa poveste de iubire alaturi de politicianul Codrin Ștefanescu, in urma cu mai bine de 30 de ani. Dezvaluirile au fost facute chiar de catre barbat care, din pacate, se lupta cu o boala grea in prezent. Barbatul pe care…