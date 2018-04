Ce pret vei plati tu ca sa scape ei? De ce te privesc direct, in viata de zi cu zi, modificarile Codurilor?

Stiri pe aceeasi tema

- Modificarile pe care majoritatea PSD-ALDE le doreste la Codurile Penale sunt cat se poate de personalizate, cazul lui Calin Popescu Tariceanu fiind dat ca exemplu chiar in expunerea de motive, pentru a justifica astfel prevederea ca informatiile obtinute pe un mandat de interceptare, dar care nu au…

- O modificare importanta la Codul de Procedura Penala propusa de PSD este justificata, in expunerea de motive, prin cazul particular al presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, trimis in judecata pentru marturie mincinoasa si favorizarea...

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi ca este inadmisibil ca unele propuneri de modificare a Codurilor penale sa fie facute cu dedicatie pentru persoane care conduc Parlamentul. "Au fost mai multe propuneri care s-au facut in vederea modificarilor si acum va referiti probabil la Codul penal si…

- „Unele dintre aceste modificari sunt necesare, fiindca e nevoie de o oarecare modificare a legislației, punere in acord cu decizii ale CCR și in unele puncte chiar cu legislația europeana. Aceste propuneri sunt bune și cred ca Parlamentul le va prelucra și va introduce aceste chestiuni. Alte propuneri…

- Modificarile la Codul de Procedura Penala introduc o noua cale de revizuire, atunci cand hotararea de condamnare nu este semnata de judecatorul care a participat la soluționarea cauzei. Este vorba de speța invocata de Liviu Dragnea atunci cand a atacat la Inalta Curte decizia de condamnare in dosarul…

- Modificarea codurilor penale, realizata pe ascuns de parlamentarii PSD-ALDE, ar putea sa-l ajute tocmai pe seful PSD, Liviu Dragnea. Acesta ar putea scapa de condamnarea penala definitiva din dosarul "Referendumul".

- Presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu vrea sa demonstreze, in instanta, ca a fost interceptat ilegal in dosarul Microsoft. Este motivul pentru care a deschis la Curtea suprema un proces in care cere anularea deciziilor aceleiasi instante prin care s-au aprobat masuri de supraveghere tehnica in privinta…

- "Am constatat astazi ca majoritatea PSD - ALDE, pur si simplu, a ingropat o solicitare fireasca a PNL ca tot ceea ce inseamna dezbatere pe Legile Justitiei sa fie suspendata si sa asteptam un punct de vedere din partea Comisiei de la Venetia, asa cum reiese din recomandarea Comisiei Europene, din…