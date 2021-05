Cei care vor sa divorțeze in 2021 trebuie sa știe ca prețul difera in funcție de divorț. Daca divorțul este amiabil suma este relativ mica. In schimb, daca se ajunge la Tribunal, costurile cresc. Ce preț trebuie sa plateasca la notar cei care divorțeaza? In 2021, costul unui divorț la notar poate sa difere in funcție de tariful practicat de fiecare birou notarial in parte. Prețul unei separari pe cale amiabila la notariat pornește de la 500 de lei, suma la care se adauga și TVA. Pentru a divorța este nevoie de urmatoarele acte: cererea de divorț, semnata fie de catre ambii soți (in cazul divorțului…