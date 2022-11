Ce preţ au decorațiunile și bradul de Crăciun în 2022. S-au scumpit cu 20% anul acesta Valul de scumpiri a afectat și tradiționalul brad de Craciun. Nici decorațiunile nu au fost ocolite, de altfel. Prin urmare, romanii vor scoate mai mulți bani din buzunare pentru a intra in spiritul sarbatorilor de iarna. Magazinele sunt pline de oferte in ceea ce privește decorațiunile pentru sarbatori. Chiar și targurile de brazi și-au deschis […] The post Ce pret au decorațiunile și bradul de Craciun in 2022. S-au scumpit cu 20% anul acesta first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

