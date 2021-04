Ce preț are școala de șoferi în 2021. Care sunt actele necesare Persoanele care s-au hotarat sa iși ia permisul auto trebuie sa afle ți ce preț are școala de șoferi in 2021. In funcție de categoria aleasa, prețurile pot varia de la 1.000 de lei, la 4.000 de lei. Odata ce te-ai hotarat sa incepi școala de șoferi, trebuie sa știi in ce categorie te incadrezi. In funcție de varsta, de la 18 ani poți opta pentru categoria B, AM, A1, dar și A. Care sunt insa prețurile? Ce preț are școala de șoferi in 2021 Pentru Categoria A, in care se incadreaza și categoriile AM, A1, A1, viitorii șoferi vor scoate din buzunar o taxa care poate varia intre 1000 de lei și 1400… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

