- Pepe a devenit tatic pentru a treia oara. De aceasta data insa, a devenit tata de baiat. Iubita artistului a adus pe lume un copil perfect sanaros, iar proaspatul tatic este in al noualea cer de fericire. La cateva zile dupa ce și-a ținut in brațe baiețelul, prezentatorul ”Te cunosc de undeva” a facut…

- Pepe a devenit tata pentru a treia oara, insa de data aceasta tata de baiețel. Este vestea momentului in showbiz! Iubita artistului a nascut in urma cu puțin timp, iar proaspatul tatic este in al noualea cer de fericire.

- Printre cantareții care ieri seara au incins atmosfera la nunta lui Florin Salam s-a numarat și concurenta de la Te cunosc de undeva, Carmen Chindriș. Ea a venit alaturi de Taraful Rutenilor pentru a-i incanta pe cei prezenți cu hiturile sale. Iata cat te costa sa o aduci și tu la nunta ta.

- Andreea Balan și Alina Pușcaș au facut furori in a doua ediție a sezonului 17 Te cunosc de undeva! Jurata și prezentatoarea TV au surprins cu aparițiile in rochii cu adevarat splendide. Cat de bine au aratat.

- Astazi e o zi importanta in familia Andreei Balan, iar jurata de la Te cunosc de undeva a ținut sa impartașeasca și cu fanii sai ce eveniment are loc astazi in viața sa. Ei bine, bunica vedetei iși sarbatorește ziua de naștere.

- Show-ul care reprezinta o adevarata provocare pentru artisti, deoarece le pune la grea incercare vocile, talentele actoricesti, dar si veleitatile intr-ale dansului, Te cunosc de undeva!, revine la Antena 1 cu cel de-al 17-lea sezon.

- Dupa ce a fost concurenta la „Te cunosc de undeva!”, acum Adriana Trandafir se intoarce in echipa de la Antena 1, insa rolul ei va fi altul. Actrița a facut primele declarații despre noul proiect. Filmarile pentru cel de-al 17-lea sezon „Te cunosc de undeva!”, care va putea fi urmarit in curand, la…