Ce preț are carnea de struț în România și de unde o poți cumpăra Carnea de struț este un adevarat deliciu culinar, insa este destul de greu de gasit, iar prețurile nu sunt pentru oricine. Ce preț are carnea de struț in Romania și de unde o poți cumpara? Ce preț are carnea de struț in Romania și de unde o poți cumpara Ogradacustruți.ro este unul dintre site-urile pe care l-am gasit și care vinde carne de struț. Doar o caserola de carne de strut pentru snitel, de 250gr costa 24,70 de lei. Pe bruno-gourmet.ro am gasit mai multe alimente din carne de struț, iar prețurile pornesc de la 30 de lei ajungand chiar și la 170, in funcție de preferințe. Pe OLX exista de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

