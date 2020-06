Ce presupune prelungirea stării de alertă Prelungirea starii de alerta vine, la pachet, cu obligatia de a purta in continuare masca in spatiile publice inchise, la locul de munca si in mijloacele de transport, pana la momentul la care starea de alerta va fi ridicata. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

