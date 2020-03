Stiri pe aceeasi tema

- Sunt 25 de cazuri de coronavirus in Romania, anunța autoritațile, dupa ce in ultimele ore au fost depistate pozitiv cu Covid-19 alte opt persoane in Capitala. Printre ele, o femeie care ar fi insarcinata și un copil de doar trei ani.

- Pacientul va ramane in izolare la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babeș" Craiova.Acesta a ajuns la Craiova dupa ce, inițial, a fost testat in Olt și proba trimisa la "Matei Balș", in Capitala. Acolo, a ieșit testul pozitiv. Ulterior, la prima testare efectuata la…

- Un nou caz de imbolnavire cu coronavirus a fost depistat in Capitala. Este vorba de o femeie de 42 de ani, contact al primului barbat infectat din București. Astfel, Romania ajunge la 14 pacienți cu Covid-19. Autoritațile au fost deja masuri extreme pentru a stop virusului

- Libertatea publica Decizia nr. 208/04.03.2020, semnata de Andi Nodiț, managerul Spitalului Bagdasar-Arseni din Capitala, prin care “se interzice comunicarea publica” legata de COVID-19.Raspandirea COVID-19 in Romania a fost intampinata de mai multe filtre ale informației. Daca, printr-un document semnat…

- Primul caz de coronavirus in Capitala – Un barbat de 49 de ani, care s-a intors de la Roma la sfarsitul lunii februarie. ”In aceasta dupa-amiaza a fost confirmat si cel de al 12-lea caz de infectie cu noul coronavirus (COVID-19) la nivel national. Este vorba despre un barbat din Bucuresti,…

- Primul caz de coronavirus in București a fost depistat sambata la un barbat care s-a intors din Italia. Barbatul de 49 de ani s-a intors de la Roma pe 27 februarie fara sa fi intrat intr-oz zona afectata de infecția cu virusul COVID-19.Cel de-al 12-lea caz de infectare cu coronavirus a fost confirmat…

- Romanul din Gorj, depistat pozitiv cu coronavirus, a fost adus cu o ambulanța la Institutul Matei Balș din Capitala, acolo unde se afla complet izolat. Deși este asimptomatic, nu prezinta febra, tuse sau alte dureri, acesta a contactat Covid-19, cel mai probabil de la italianul venit in Romania saptamana…