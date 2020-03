Ce pregătiri se fac pentru ca bucureștenii să nu rămână fără apă potabilă Compania care asigura apa in București, zona metropolitana și Ploiești a amenajat multiple puncte in care angajații pot fi consemnați temporar pentru a asigura serviciile de furnizare a apei potabile și a organizat echipe ce lucreaza prin rotație, cate o saptamana, in locurile unde e nevoie de prezența fizica. Criza coronavirsului a declanșat sistemul de alarma și printre operatorii de apa din țara, care se organizeaza pentru a nu ajunge in situația dramatica de a nu mai putea furniza apa populației. Bunaoara, Veolia, care asigura apa potabila in București, zona metropolitana, aeroportul Otopeni… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

