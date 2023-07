Ce pregătește cel mai puternic euro din istorie Dupa unele masuratori, euro se afla la cel mai scump nivel inregistrat vreodata, ceea ce ar putea duce la o cadere in cazul in care incepe sa submineze economia zonei euro și forțeaza Banca Centrala Europeana sa devina mai prudenta. Așa-numitul curs de schimb nominal efectiv al monedei comune, care o compara cu monedele partenerilor […] The post Ce pregatește cel mai puternic euro din istorie first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

