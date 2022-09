Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Mititelu a anunțat pe contul de Facebook ca s-a ințeles cu cel mai bun mijlocaș din Romania, Juan Bauza, care și-a prelungit contractul cu FC U Craiova pana in 2025. Acest nou contract incluzand și o clauza de reziliere de 8 milioane de euro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- GSP a aflat clauza de reziliere a lui Juan Bauza (26 de ani), mijlocașul ofensiv de la FCU Craiova despre care Gigi Becali, patronul FCSB, a declarat ca intenționeaza sa-l transfere in vara. Conform informațiilor GSP, Bauza are o clauza de reziliere la FCU Craiova in valoare de 1,25 milioane de euro.…

- Finantatorul formatiei FCSB, Gigi Becali, a anuntat transferul atacantului italian Andrea Compagno, de la FCU. Latifundiarul din Pipera a pus pe masa 1.500.000 de euro pentru “perla” lui Adrian Mititelu, patronul echipei FCU. “Compagno este jucatorul FCSB! Ne-am ințeles cu Craiova, acum trebuie sa vorbim…

- Andrea Compagno (26 de ani), varful celor de la FCU Craiova, semneaza cu FCSB! Gigi Becali a reactivat aceasta pista dupa calificarea echipei in grupele Conference League și, din informațiile Gazetei, a batut palma cu Adrian Mititelu pentru transferul golgeterului italian. Mutarea-bomba se va realiza…

- Adrian Mititelu, patronul lui FCU Craiova, da asigurari ca ii va oferi credit nelimitat tehnicianului Marius Croitoru, despre care spune ca „l-a cucerit”. Finanțatorul alb-albaștrilor a trasat cateva concluzii la finalul partidei cu Petrolul Ploiești, pierduta cu 0-1. „Nu e prima infrangere a noastra…

- Adrian Mititelu (54 de ani), patronul de la FCU Craiova, susține ca a primit o oferta in valoare de doua milioane de euro pentru mijlocașul sud-american Juan Bauza (26), pe care ar fi refuzat-o. FCU Craiova ar fi primit o oferta in valoare de doua milioane de euro pentru Juan Bauza, unul dintre cei…

- Adrian Mititelu (54 de ani), patronul FCU Craiova, are incredere totala in fundașul grec Kyriakos Papadopoulos (30 de ani), fotbalist cu peste 100 de meciuri in Bundesliga, transferat de olteni in aceasta vara. FCU Craiova a realizat unul dintre cele mai sonore transferuri ale verii in fotbalul romanesc.…

- Daca CSU Craiova s-a impiedicat pe Oblemenco, fiind lovita in plin de Rapid care este in al doilea an in Liga 1, primul in Superliga cum se numește competiția, trupa lui Adrian Mititelu a mușcat serios din ambițiile trupei lui Gigi Becali care l-a readus pe Dica la echipa miliardarului din Pipera. Practic,…