Andra și-a lasat fanii cu gura cascata cand și-a facut apariția in deschiderea concertului susținut de Maluma, la Romexpo. Uimirea nu a provocat-o pantalonii "electrici", ci burtica rotunjoara a artistei. Andra a facut un spectacol incendiar, aseara, pe scena de la Romexpo.

David Douglas Duncan, celebrul jurnalist dar și fotograf, a decedat la varsta de 102 ani. Anunțul a fost facut de directorul muzeului din Antibes, Jean-Louis Andral. Jurnalistul a murit la un spital de pe Coasta de Azur. Duncan era faimos pentru fotografiile sale din…

- Doliu in lumea muzicii romanesti! A murit interpreta si textiera Roxana Popescu, potrivit Antena3. „Clopote albe si clopote negre” o insotesc astazi in drumul spre eternitate pe Roxana Popescu, un om care a ne-a rascolit din umbra sufletele prin textele cantecelor scrise alaturi de compozitorii: Serban…

- Luis Fonsi, creatorul hitului viral „Despacito” vine in Romania. Artistul a confirmat participarea la festivalul „El Carrusel”, unde va urca pe aceeasi scena cu Maluma. Festivalul debuteaza pe 30 iunie la Romexpo si se desfasoara pe parcursul a doua zile. Luis Fonsi, pe numele sau complet Luis Alfonso…

- Maluma, tanarul artist de origine columbiana (24 de ani), va susține un concert la București, in cadrul turneului sau european FAME Tour. Evenimentul va avea loc pe 30 iunie 2018, la Romexpo. Acesta face parte din festivalul El Carrusel. Bilete concert Maluma / El Carrusel la București: VIP – 750 lei;…

- Adela Popescu a postat pe Instagram o fotografie cu cainele Corbea, care este incojurat de gaini. Doar ca internauții au observat ca patrupedul este legat și, mai mult, are și bolurile pentru apa și mancare uscate. Iar seacțiile lor nu s-au lasat așteptate, criticand-o pe prezentatoarea de la ”Vorbește…

- Lumea artiștilor este in doliu! Celebrul violonist Dan Enasescu a incetat din viața la 67 de ani. La scurt timp dupa anunțul morții sale, pe rețelele de socializare au aparut mesaje in memoria acestuia. Regretatul artist era membru al Filarmonicii „George Enescu” din 1972. Regretatul maestru va fi condus…