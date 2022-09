Ce poveste! Face naveta trei ore pe zi ca să se antreneze la kempo Leonard Pițigoi are 13 ani, e din Galbinași și e unul dintre miile de copii rromi care vor sa-și schimbe viața prin acest sport. Pasiunea e una dintre cheile reușitei in sport, iar un puști de 13 ani demonstreaza asta zilnic. El face naveta cu trenul cate o ora și jumatate pentru a veni de acasa, de la Galbinași, la București și a se putea antrena la kempo. Leonard Pițigoi viseaza sa devina un mare campion in acest sport. ”Fac kempo de 4 ani și puțin. Fac pana la sala o ora și jumatate, daca nu e trafic. Ajung cu trenul” – Leonard Pițigoi, luptator kempo ”Dinamoviști Fighting”. El este unul dintre… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

