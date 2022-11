Ce poți să vizitezi în Oradea Se poate spune despre Oradea ca a devenit un important centru turistic, atragand in permanenta un numar impresionant de turiști. Acest fenomen se datoreaza procesului de reabilitare a celor mai importante obiective turistice din Oradea. Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ana Bogdan (29 de ani, #48 WTA) si Dalma Galfi (24 de ani, #85 WTA) se intalnesc azi, la Oradea, in primul meci al confruntarii din play-off-ul Billie Jean King Cup, apoi vor juca Jaqueline Cristian (24 de ani, #148 WTA) și Anna Bondar (25 de ani, #71 WTA). Partidele vor fi liveTEXT pe GSP. ...

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Oradea au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a inculpatilor: Mincu Adrian Nicolae, consilier superior in cadrul Garzii Forestiere Ploiesti, in sarcina caruia s a retinut comiterea infractiunii de luare…

- Premierul Nicolae Ciuca a salutat, marti, decizia anuntata de Compania Nokian Tyres PLC de a investi in Romania 650 de milioane de euro. „Prima fabrica de cauciucuri cu emisii zero de dioxid de carbon, care va fi construita la Oradea, va produce anual 6 milioane de cauciucuri si va genera aproximativ…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca astazi, 26.10.2022, se va desfasura incepand cu ora 22:00, un transport agabaritic se va deplasa pe traseul: Cluj Napoca ndash; A3 ndash; DN1 ndash; Oradea ndash; DN19 ndash; A3 ndash; PTF Bors II. Acesta este format dintr…

- Continue reading Au fost desemnați caștigatorii licitației de electrificare a doua porțiuni de zeci de kilometri din calea ferata care leaga Clujul de Oradea și de frontiera cu Ungaria, contract de peste un miliard de euro at Info real.

- CSM Oradea va intalni echipa croata Jadran Split in turul al treilea preliminar din al Ligii Campionilor la polo pe apa masculin, potrivit site-ului vicecampioanei Romaniei, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Londra poate fi numit, probabil, cel mai emblematic oraș din lume. Debordeaza de istorie și este de mult timp casa familiei regale. Vizitatorii de aici adora vibrația sa moderna, dar mai mult decat atat, sunt fermecați de aerul sau din lumea veche, care poate fi simțit doar atunci cand vizitezi efectiv…