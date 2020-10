Ce poți să faci dacă ai cumpărat bilete de avion și nu ai putut zbura din cauza pandemiei Unele companii aeriene susțin ca nu au bani deocamdata ca sa-i despagubeasca pe clienți, altele au gasit strategii și poarta adevarate negocieri cu oamenii, incercand sa-i convinga sa accepte variante de compromis. Bucureștiul, la un pas de carantina. Anunțul premierului „Din cauza situației curente, timpul de așteptare este prelungit. Incercam rezolvarea cat mai rapida a solicitarilor. Momentan, toți operatori sunt ocupați.” Așa incepe la unele companii aeriene lupta pentru recuperarea banilor pentru un bilet de avion anulat din cauza pandemiei. Irina ar fi vrut in aceasta perioada sa ajunga… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

