Ce poti sa faci ca sa te feresti de Coronavirus! Iata ce te sfatuiesc medicii! Ce poti sa faci ca sa te feresti de Coronavirus! Iata ce te sfatuiesc medicii! Medicii chinezii au inceput sa inteleaga comportamentul noului virus COVID-19. Acest virus obstructioneaza caile respiratorii cu un mucus gros ce se solidifica si blocheaza functiile respiratorii si plamanii. Acestia au descoperit ca pentru a putea administra un tratament, trebuie sa deblochezi mai intai caile respiratorii, astfel incat el sa poata avea efect. Asta insa dureaza mai multe zile. Recomandarile lor legate de ceea ce putem face pentru a ne feri de Coronavirus sunt urmatoarele: 1. Beti multe lichide calde!… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

