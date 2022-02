Ce poți păți dacă îți încarci telefonul în locuri publice. Sigur nu știai asta Folosirea unui spațiu public destinat incarcarii telefoanelor mobile ar putea pune in pericol informațiile tale personale stocate in el.Acele incarcatoare din restaurante și aeroporturi faciliteaza transferul de date. Oamenii nu-și dau seama ca unele dintre ele nu sunt doar simple cabluri, spun specialiștii in protecția datelor. Indicat ar fi sa nu ne conectam la ele in zone de tranzit intens, precum aeroporturile.Hackerii ar putea obține acces la orice in telefon - e-mailuri, texte, fotografii și multe altele.. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

- In acelasi context, costul unei fraudei de identitate si al pierderilor financiare asociate a atins cifra-record de 56 de miliarde de dolari, in 2020, majoritatea fiind derulate online.Pe acest fond, expertii Eset au intocmit o lista a obiceiurilor gresite ale utilizatorilor de Internet, cu scopul ca…

- Vineri, 19 noiembrie, politistii de investigatii criminale din Borsa au pus in executare un mandat de executare a pedepsei inchisorii emis de Judecatoria Viseu de Sus pe numele unui tanar de 25 de ani din oras. Acesta este condamnat la pedeapsa inchisorii de 2 ani si 7 luni in regim de detentie pentru…

