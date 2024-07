Stiri pe aceeasi tema

- A șaptea ediție Jazz in the Park Competition va avea loc pana duminica, 7 iulie 2024, in Parcul Central din Cluj-Napoca. 13 trupe din 10 țari vor concura pentru marele premiu al competiției internaționale.

- A șaptea ediție Jazz in the Park Competition va avea loc in 5-7 iulie 2024, in Parcul Central din Cluj-Napoca. 13 trupe din 10 țari vor concura pentru marele premiu al competiției internaționale.

- Comunitatea, invitata sa susțina tinerii artiști și deschiderea primului club de jazz din Cluj-Napoca! Fondul Jazz in the Park, modalitatea prin care comunitatea din Cluj a susținut o serie intreaga de proiecte culturale, va fi relansat la Jazz in the Park Competition 2024, cel mai mare concurs de jazz…

- Jazz in the Park Competition, ediția cu numarul VII, aduce in Parcul Central din Cluj-Napoca tinere talente care vor face atmosfera și vor incerca sa cucereasca publicul. 13 tinere trupe din 10 țari sunt finalistele celei de-a VII-a ediții a concursului internațional care va avea loc in 5-7 iulie 2024:…

- A șaptea ediție Jazz in the Park Competition va avea loc in 5-7 iulie 2024, in Parcul Central din Cluj-Napoca. 13 trupe din 10 țari vor concura pentru marele premiu al competiției internaționale.

- București, 15 mai – Maestrul Placido Domingo a anunțat invitații alǎturi de care va participa la cele douǎ concerte extraordinare pe care le va susține la inceputul lunii noiembrie in Romania. In ambele concerte, Maestrul Placido Domingo va canta alaturi de Orchestra Simfonica Valahia, dirijatǎ de Eugene…

- Sa le ia cineva permisul URGENT! Doi șoferi clujeni, surprinși trecand in viteza pe langa tramvaiul oprit in stație. Noroc ca nu a coborit nimeniDoi șoferi ar trebui sa ramana fara permis dupa ce au fost surprinși trecand pe langa tramvaiul oprit in stația din zona Salii Sporturilor din Cluj-Napoca,…

- Este scandal intr-un cartier din Cluj Napoca, unde un drum este amenințat de o alunecare de teren. Strada a fost inchisa și autoritațile susțin ca imobilele din apropiere nu sunt in pericol. Dar oamenii sunt speriați și cer sa fie gasita urgent o soluție.