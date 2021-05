Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de luni, Spania se va deschide pentru turistii din afara Uniunii Europene considerati cu risc scazut de transmitere a coronavirusului, in special Marea Britanie si Japonia, care nu vor fi obligati sa prezinte un test negativ. In locul vacantelor traditionale pe nisip si la mare, turistii straini…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, il acuza pe președintele Klaus Iohannis ca minte pentru „Guvernul Sau”, cand spune ca doar Portugalia a depus pana in prezent PNRR, ci și Italia, iar Franța și Germania le vor depune joi: „Numai Guvernul dvs s-a intors cu capul in traista de la Comisia Europeana”. „Iohannis…

- Spania isi va lansa propriul vaccin anti-COVID-19 inainte de incheierea acestui an. Premierul Pedro Sanchez spune ca vaccinul va fi dezvoltat de compania spaniola Hipra, care va produce circa 400 de milioane de doze pana in 2022. „Altii sunt intr-o cursa enorma, in vreme ce noi nici nu am plecat din…

- Romania a ocupat locul sase in Uniunea Europeana (UE) in ceea ce priveste productia de grau obtinuta anul trecut, cu un total de 6,41 milioane de tone. Recolta din 2020 a fost mai mica cu 3,88 de milioane de tone (37,7%) fata de 2019, cand ocupam prima poziție. Motivul ține de seceta pedologica extrema,…

- Iranul, Franta, Germania, Marea Britanie, China si Rusia se reunesc vineri, prin videoconferinta, pentru a discuta despre o eventuala revenire a Statelor Unite in Acordul de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian, anunta Uniunea Europeana (UE), relateaza Reuters, o reuniune salutata de catre…

- Autoritatea care supervizeaza pietele financiare din Uniunea Europeana (ESMA) a anuntat marti ca a amendat agentia de evaluare financiara Moody's cu 3,7 milioane de euro (4,35 milioane de dolari) pentru incalcarea reglementarilor, inclusiv omisiunea de a face publice conflictele de interese, in perioada…

- Spania va opri utilizarea vaccinul AstraZeneca COVID-19 timp de cel putin 15 zile, a informat radio Cadena Ser, citand surse nenumite, potrivit Mediafax. Ministrul Sanatatii, Carolina Darias, va face declaratii luni seara, intrucat o lista tot mai mare de tari inceteaza sa mai administreze…

- In timp ce Grecia și Spania insista ca Uniunea Europeana sa aprobe folosirea unui astfel de certificat, Germania și Franța susțin ca nu vor accepta acordarea de previlegii persoanelor vaccinate.