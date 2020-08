Ce poți face în timpul sarcinii: lucruri de care să te bucuri Este o lunga lista cu detalii despre ceea ce nu ai voie sa faci in timpul sarcinii și o alta, tot lunga, cu tot felul de investigații și analize, care trebuie facute in fiecare trimestru al sarcinii. Toate aceste interdicții și investigații periodice trebuie respectate, dar, sarcina nu inseamna numai restricții. O sarcina normala, așa cum au cele mai multe dintre femei este o perioada unica in care poți și trebuie sa te bucuri de viața, pentru ca nu este o suferința, ci doar o etapa in care, ca urmare a modificarilor fiziologice normale, ești mai delicata și trebuie sa ai mai multa grija de tine. … Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

