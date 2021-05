Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, lasa de ințeles ca romanii care nu s-au vaccinat nu ar trebui sa se bucure de ieșiri in aer liber cu prietenii sau cu familia. Acesta a lansat un apel pro vaccinare pe Facebook. "Timișoara este, dupa București, municipiul cu cei mai mulți cetațeni vaccinați,…

- Doua luni de pauza au trecut pana la marea redeschidere de astazi: salile de spectacole si cinematografele din Bucuresti isi primesc din nou spectatorii. Doar 30 la suta din locuri pot fi ocupate, dar bucuria este foarte mare.

- O parte dintre restrictiile de circulatie impuse in urma cu aproape doua luni in Capitala vor fi ridicate, dupa ce rata de incidenta a infectarilor cu Sars-Cov-2 a scazut luni sub 3,5 la mia de locuitori. Potrivit DSP București, rata de incidența in Capitala a scazut la 3,46 la mia de locuitori. Prefectul…

- Rata de incidența a infectarilor a scazut sub 3,5 la mia de locuitori in București, ceea ce inseamna ridicarea restricțiilor de weekend privind deplasarile și programul magazinelor. Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a declarat ca a convocat deja Comitetul de urgența pentru a se analiza situația.

- A fost primul weekend in care au intrat in vigoare restricțiile din București conform carora magazinele se inchid la ora 18. Aceasta masura a dus la aglomerari, așa cum era de așteptat. Prefectul recunoate situația și declara ca va analiza și va lua masuri pentru a evita astfel de situații pe viitor.„Vom…

- De astazi, vineri, 2 aprilie, sunt impuse restricțiile de weekend, atat in București, cat și in alte mari orașe din toata țara. Deplasarea in afara locuinței va fi interzisa incepand cu ora 20, pentru cei care nu au un motiv intemeiat, și nu cu ora 22, așa cum este valabil in cursul saptamanii. Și…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, susține ca restricțiile in București se vor aplica cel mai probabil de vineri seara. Maine dimineața urmeaza sa aiba loc o ședința de urgența in care se vor decide oficial masurile, puse in practica exact de maine. Citește și: VIDEO - Simona Halep a fost huiduita…

- „Cu privire la mall-uri vom lua masuri ca sa evitam aglomrația. Sunt masuri care au fost prevazute prin masuri succesive. In mijloacele de transport in comun vom lua masuri in primul rand sa fie informați calatorii, sa pastreze distanța, stabilirea fluxului...Restricțiile vor intra in vigoare maine…