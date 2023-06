Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO: LISTA caștigatorilor ECOol, competiția de moda din materiale reciclabile de la Alba Iulia. Concert Mario Fresh Sute de tineri au participat miercuri seara la parada cosumelor realizate din materiale reciclabile de la Alba Iulia, urmata de un concert Mario Fresh. Echipa Liceului de Arte ”Regina…

- Codex Aureus, cel mai cunoscut si important manuscris medieval occidental anluminat aflat intr-o colectie din Romania, la Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia, a intrat pe Lista UNESCO, a anuntat, joi seara, Biblioteca Nationala a Romaniei.

- Ce sa faci in acest weekend, in Alba. LISTA evenimentelor: concerte, parade, sport, teatru și festivaluri Weekendul acesta este unul extrem de bogat in evenimente, in județul Alba. Vremea va fi frumoasa in aproape tot județul, cu temperaturi de maxime de 17-20 de grade Celsius, ideale pentru evenimentele…

- Zile libere 2023: Lista evenimentelor pentru care angajații romani au dreptul la 4 zile libere platite Zile libere 2023: Lista evenimentelor pentru care angajații romani au dreptul la 4 zile libere platite Fie ca este vorba de evenimente fericite sau nefericite, angajații romani au dreptul la minimum…

- Locuitorii municipiului Alba Iulia și turiștii care se gandesc sa petreaca cateva zile in Cetatea Marii Unirii vor avea și in acest an o varietate de evenimente la care pot participa. Din luna mai, debuteaza festivalurile și evenimentele pentru care Primaria municipiului Alba Iulia a alocat peste 2,2…

- Unul dintre proiectele vechii administrații, reabilitarea Palatului Principilor Transilvaniei și transformarea in muzeu, se aproprie de finalul perioadei de implementare. Mai pe scurt, suntem aproape ca un nou obiectiv sa intre in circuitul turistic. Cu o perioada de amanare semnificativa, de peste…

- Manifestari de amploare ce se vor desfașura in Timișoara și altele, mai mici, care vor avea loc in diferite localitați din județul Timiș, figureaza pe lista evenimentelor finanțate anul acesta de administrația județeana prin Programul TimCultura.