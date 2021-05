Ce poti face impreuna cu familia la Afi in weekend-ul dedicat celor mici? (Eveniment) Copilaria este un taram fantastic, plin de culoare, magie, distracție și fericire.Echipa AFI Brașov a pregatit un weekend prelungit cu multe surprize, ateliere, activitați, cadouri și distracție pentru copiii de toate varstele in zilele de 29, 30 mai și 1 iunie.Baloane colorate, o expoziție cu peste 130 de specii de fluturi vii adunate din toate colțurile lumii, ateliere de actorie și televiziune cu Acting Studio Brașov pentru ca nu-i așa.... in fiecare copil este o mica vedeta, prezentare de... Citeste articolul mai departe pe www.brasovultau.ro…

