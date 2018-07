Stiri pe aceeasi tema

- Copiii cu autism ar putea primi un ajutor nesperat. Cazurile ar putea fi depistate mai ușor și tratate gratis. Un proiect de lege din parlament propune mai multe facilitați. Inclusiv scutirea de taxe și impozite pentru cei care ingrijesc persoanele cu astfel de tulburari.

- Pancreasul este o parte foarte importantE a sistemului digestiv. Atunci cand func:ioneazE in limitele normale, acesta func:ioneazE mai bine, iar nivelul de zahEr din corp este mult mai echilibrat. Pentru a-l proteja, adaugE urmEtoarele alimente la tine in meniu.

- Filiala Sectorului 1 a USR a publicat, luni, pe pagina de Facebook, o serie de fotografii cu lucrarile de reabilitare a Podului Constanta din Bucuresti, acuzand autoritatile ca au mascat "problemele structurale cu ipsos". "Podul Constanta, de la NEPASARE la PREMEDITARE. Aceste poze sunt…

- "Podul Constanta, de la nepasare la premeditare. Aceste poze sunt facute astazi. Au mascat problemele structurale cu ipsos! (LE: adeziv de exterior) Specialistii pe care i-am consultat ne confirma ca aceasta lucrare are valoare structurala ZERO. Saptamana trecuta autoritatile responsabile au anuntat…

- Specialiștii atrag atenia asupra cazurilor numeroase de familii care o data ce se despart, vor sa iși instraineze și copiii de partener. Cei mici ajung astfel, "arme" intr-un razboi absurd. Traumatizati, fara incredere in ei și in oamenii care ii inconjoara.

- Durerea genunchiului este cel mai adesea intalnita in cazul persoanelor care au probleme cu articulatiile. Specialistii atentioneaza in legatura cu afectiunile care stau in spatele acestor dureri.

- Elevii Liceului Tehnologic ”Dumitru Dumitrescu” din Buftea s-au intalnit vineri, 13 aprilie, cu reprezentații Direcției Anticorupție pentru Municipiul București și Județul Ilfov, pentru a pune la punct ultimele detalii legate de buna desfașurare a concursului cu tema ”Arta de a fi integru”, proiect…