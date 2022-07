Stiri pe aceeasi tema

- Pregatirea constanta, pe tot parcursul vieții de adult este importanta, in contextul modificarilor de pe piața muncii. Educația și perfecționarea sunt importante pentru buna pregatire profesionala, dar și pentru a fi competitivi. Piața muncii este intr-o continua schimbare, acesta fiind și motivul…

- Borussia Dortmund vrea sa il transfere pe Sebastien Haller (27 de ani), atacantul lui Ajax, anunța specialistul in mercato Fabrizio Romano. Echipa germana s-a ințeles deja cu jucatorul in privința contractului și negociaza intens cu Ajax pentru suma de transfer. „Lancierii” au respins prima oferta,…

- Absolventii cu opt clase care devin majori pana la inceperea anului scolar viitor si vor sa-si continue studiile la liceu o pot face la cursuri serale si cu frecventa redusa, intr-un calendar al admiterii diferit, potrivit regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar.

- Studiul la distanta in regim online are putin peste un deceniu de existenta, dar a crescut enorm in aceasta scurta perioada. Motivul acestei cresteri a popularitatii este confortul si costurile minime asociate cu invatarea online cu ajutorul unui set de cursuri la distanta. Acestea le permit studentilor…

- Absolut toti cei care au invatat sau invata o limba straina au intampinat dificultati in vorbire, cu alte cuvinte, o bariera lingvistica. Exista o explicatie clara a motivelor pentru care se intampla acest lucru. Iata doua motive pentru care poate fi dificil sa incepi sa vorbesti, chiar daca ai ceva…

- Numarul de saptamani de cursuri crește pentru elevii claselor terminale din invațamantul tehnologic, in anul școlar 2022-2023, potrivit unui ordin publicat in Monitorul Oficial. Este vorba despre elevii claselor a XII-a și a XIII-a din invațamantul liceal, filiera tehnologica. Elevii de clasele…

- Malina Avasiloaie și soțul ei, Alin Gabor, traiesc una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor, asta dupa ce cei doi vor deveni parinți peste puțin timp. Artista este insarcinata in șase luni și va aduce pe lume un baiețel, insa a marturisit pe rețelele de socializare ca iși mai dorește copii.

- Potrivit structurii anului școlar 2021-2022, vacanța de primavara a inceput din 15 aprilie 2022 și se termina in 1 mai, pentru elevii din toate ciclurile de invațamant. Vacanța de primavara 2022 a... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!