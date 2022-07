Ce poţi face dacă partenerul tău pariază frecvent? Avem urmatoarea situatie: partenerul de viata se transforma sub privirile tale, lipseste de acasa, cere bani sau ia prea multi bani din banii comuni, nu mai poti comunica normal cu el, e irascibil mereu cand vine vorba de pariuri. Dependenta de pariuri si de jocuri de noroc este extrem de periculoasa. Parierea frecventa nu e o problema pana la un punct. Daca pariezi o data la doua saptamani, o data pe luna, nu va incerca nimeni sa te opreasca. Dar daca mergi la casele de pariuri in fiecare zi sau de mai multe ori pe zi si stai doar acolo e o problema deja. In momentul in care ai observat ca partenerul… Citeste articolul mai departe pe presaonline.info…

Sursa articol si foto: presaonline.info

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca țara noastra nu ar avea probleme intr-o eventuala criza alimentara, precizand ca producția agricola din Romania este meteo-dependenta, insa a precizat ca este nevoie de investiții in sisteme de irigații.Nicolae Ciuca a declarat la Radio Romania Actualitati…

- Nicolae Ciuca a declarat la Radio Romania Actualitati ca sunt necesare unele investitii in agricultura. ”In momentul de fata, productia noastra agricola este meteo-dependenta si, de aceea, cred ca este foarte important sa luam decizii in sensul in care sa putem sa eliminam aceasta dependenta si sa…

- Saptamana aceasta, in Parlamentul European, speram sa ajungem la un compromis in privința a trei componente esențiale ale FIT for 55, proiectul european prin care Uniunea iși propune sa reduca, pana in anul 2030, emisiile de dioxid de carbon cu 55%, comparativ cu anul 1990. E vorba despre Emissions…

- Nutriționiștii au anunțat care sunt alimentele care dau dependența. Se cunoaște faptul ca oamenii au slabiciuni la anumite alimente. Multora nu le mai trebuie alta mancare. Cum sa scapi de problema dependenței de alimentele nesanatoase, vezi in randurile de mai jos. Nutriționiștii au spus care sunt…

- „Eu nu sustin acest proiect al USR privind un embargo comercial impotriva Rusiei, eu am spus foarte clar ca sunt adeptul unor sanctiuni foarte dure chiar si in discutiile cu liderul minoritatilor republicane din Congresul american, vreau sanctiuni mai dure impotriva Rusiei, am propus de ceva timp inchiderea…

- VIDEO ȘTIREA TA| „Turismul” la tomberoane in Alba Iulia: Cum și-a rezolvat „problema” un cetațean la „colțul” Dedeman VIDEO ȘTIREA TA| „Turismul” la tomberoane in Alba Iulia: Cum și-a rezolvat „problema” un cetațean la „colțul” Dedeman „Turismul” la tomberoane ramane, inca, o problema arzatoare in drumul…

- Reactoarele nucleare bazate pe design sovietic genereaza energie in fostul bloc Razboi Rece, reprezentand mai mult de jumatate din toata energia electrica din Ucraina și aproximativ doua cincimi pe o porțiune de teritoriu care se arcuiește de la Finlanda la Bulgaria. Dupa declanșarea invaziei Ucrainei,…

- Mai multe tipuri de medicamente, uzuale pentru activitatea curenta, lipsesc din farmacia Spitalului Județean de Urgența Piatra-Neamț. Problema n-ar fi ca stocurile sunt 0 in farmacie sau ca lista celor epuizate crește de la zi la zi, ci ca unele sunt dintre cele mai obișnuite și n-au aparut de mai bine…