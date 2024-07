Ce poți face dacă după repartizarea computerizată nu ai intrat la niciun liceu Elevii care au susținut Evaluarea Naționala 2024 au aflat miercuri rezultatele admiterii la liceu și daca au fost repartizați la unitatea de invațamant dorita. Pentru cei care nu au fost repartizați in urma primei etape, Ministerul Educației a prevazut organizarea unei a doua etape de admitere. Dupa repartizarea computerizata, intre 31 iulie și 2 august 2024, se vor soluționa cazurile speciale. Acestea includ situații medicale deosebite, schimburi de elevi, redistribuirea candidaților gemeni, și distribuirea sau redistribuirea pe locurile ramase libere, in funcție de apropierea de domiciliu. Conform… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

