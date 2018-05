Ce poți face dacă ai cumpărat o mașină și ai descoperit că a fost modificat kilometrajul Mulți romani se intreaba ce pot face in cazul in care descopera ca mașina second-hand pe care au cumparat-o are kilometrajul modificat. Raspunsurile avocaților: - In penal, daca se poate demostra ca vanzatorul a efectuat modificari neautorizate asupra kilometrilor reali parcursi de autoturism, eu apreciez ca fapta indeplineste conditiile de tipicitate ale infractiunii de inselaciune, fiind evident ca in situatia in care ati fi avut cunostinta despre kilometri reali parcursi de autoturism, nu ati fi incheiat contractul de vanzare-cumpararea sau daca l-ati fi incheiat, altul ar… Citeste articolul mai departe pe Antena3.ro…

Sursa articol: Antena3.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Politiei Arges, Madalin Zamfir, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, ca accidentul s-a produs pe strada Nicolae Dobrin din Pitesti, doua masini fiind implicate, iar o teava de gaze, avariata traficul fiind blocat total. Unul dintre soferi a fugit de la locul accidentului. "…

- Un autoturism condus de o femeie de 38 ani din Balteni, a ieșit de pe un drum secundar in DN 66 Balteni, fara a se asigura corespunzator si a intrat in coliziune cu un tir care se deplasa regulamentar. O victima, femeie de aprox. 80 ani, pasagera in autoturism. Articolul UPDATE! A intrat cu mașina intr-un…

- Un clip video realizat de un client al unei benzinarii CITGO din Illinois s-a viralizat. Barbatul a luat pompa si a vrut sa o duca la rezervor, cand i-a atras atentia ceva pe display-ul pe care sunt afisate informatiile (cantitatea de combustibil si pretul). Inainte de a incepe sa puna benzina,…

- Ieri dupa-amiaza, la ora 18.20 politistii au intervenit la un accident de circulatie produs pe D.N. 1C, pe raza localitatii Ilba. Un baimarean de 35 ani care conducea un autoturism dinspre Satu Mare spre Baia Mare, nu a redus viteza intr-o curba la dreapta, a patruns pe sensul opus de mers si a intrat…

- Vom vedea in saptamanile urmatoare cum va evolua industria. Anticipez ca pretul de vanzare al gazului va creste din cauza ca producatorii nu vor mai avea stimulente sa vanda mai ieftin, a spus Cleopatra Leahu, Partener Suciu Popa, in cadrul evenimentului ZF POWER SUMMIT 2018. „Exista o serie…

- Fondul de investitii Franklin Templeton a cumparat 1.040.400 de actiuni ale producatorului de vinuri Purcari, scoase pe bursa de acesta printr-o oferta publica de vanzare. In urma tranzactiei, Franklin Templeton va detine 5,2% din actiunile companiei Purcari, potrivit unui anunt de pe…

- Digi, compania tele­com care a debutat in arena de tran­zactionare de la Bucuresti in mai 2017, ca urmare a unui IPO in valoare de 944 mil. lei, a raportat in 2017 venituri de 916,5 milioane euro, in crestere cu 8,75% fata de aceeasi perioada a anului trecut, in vreme ce profitul companiei telecom…

- Un accident rutier a fost anunțat miercuri, in jurul orei 17.00, pe drumul european E85, pe raza comunei Garoafa. La volan s-a aflat o femeie, medic in București. Ea se deplasa, fiind in mașina cu un copil de 10 ani, spre Barlad, unde trebuia sa ajunga la parinții sai.…