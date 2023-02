Stiri pe aceeasi tema

- ”Avem un barbat care s-a urcat pe cladirea Spitalului Județean de Urgența Targu-Jiu, sediul de pe strada Tudor Vladimirescu și care amenința ca se arunca in gol. La fata locului s-au deplasat o autoplatforma pentru lucru la inalțimi, o autospeciala pentru descarcerare, echipaje medicale, precum și un…

- Taxa de solidaritate OMV: Cum arunca Iohannis mingea in curtea ministerului de Finanțe Taxa de solidaritate OMV: Cum arunca Iohannis mingea in curtea ministerului de Finanțe Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat inainte reuniunii Consiliului European ca in ceea ce privește taxa de solidaritate…

- Ai putea numi abilitațile fiecarei zodii „puteri magice", dar ele sunt mult mai mult decat atat. Sunt lucruri la care aceste zodii sunt bune. Unele sunt mai bune la incarcarea cristalelor decat altele, iar unele sunt mai bune in a-și folosi intuiția decat altele. Depinde doar de persoana, de zodia ei…

- In afara de imbunatațirea performanței, exista o mulțime de beneficii mai puțin directe ale ieșirii din zona de confort (rutina in care traim). Omenirea tinde sa conceptualizeze tot stresul ca fiind „rau”, dar ideea de „stres pozitiv” contesta acest lucru. Un stres moderat ofera energia necesara pentru…

- De ce arunca preotul o cruce in rau sau in mare de Boboteaza. Ce spune tradiția. Boboteaza este sarbatorita anual, pe 6 ianuarie, cu o zi inainte de Sfantul Ioan Botezatorul. Printre alte tradiții de Boboteaza, una dintre cele mai cunoscute este cea legata de cruce. De ce arunca preotul o cruce in rau…

- Avem nevoie de apa pentru a supraviețui. Oamenii sunt formați din 70% apa, care este legata de membranele noastre celulare. Apa este mai importanta decat mancarea – putem rezista pana la o luna fara mancare, dar putem supraviețui doar o saptamana fara apa. Ceea ce face cu atat mai important sa bem apa…

- Duplicitate revoltatoare a primarilor: se plang ca nu mai pot plati facturile la utilitați, asta dupa ce au marit salariile cat de mult au putut, iar acum irosesc banii care le-au mai ramas in buget. Stilouri, agende, pixuri, calendare, toate la suprapreț. Orice, doar sa cheltuiasca fondurile.

- Industria de transport de marfuri pierde o serie de beneficii in contexul blocarii aderarii Romaniei la Spatiul Schengen, beneficii care s-ar fi reflectat pozitiv asupra intregului mediu de business, asupra a numeroase afaceri locale care depind de importuri si exporturi si implicit asupra economiei…