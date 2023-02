Stiri pe aceeasi tema

- Topirea rotunjmilor inestetice este rezultatul unui echilibru dintre reducerea porțiilor de mancare, arderea caloriilor și exercițiile fizice. Meniul pe care il alegi are un impact semnificativ asupra ritmului de slabire, iar daca nu optezi pentru alimente care favorizeaza reconturarea siluetei ai putea…

- Ce poate fi mai bine decat sa primești sfaturi de la un cardiolog? Dr. Matthew DeVane, autorul carții Heart Smart și director medical pentru Cardiovascular Wellness la John Muir Health , ne impartașește cateva informații inteligente.Pastreaza porțiile miciNu este imaginația ta – in ultimii ani, porțiile…

- Iți dorești sa ai un trup de invidiat, iar in același timp sa ai mese sanatoase pentru a slabi rapid? Noi venim in ajutorul tau și iți prezentam ce meniuri sa consumi pentru deficit caloric, dar și cum poți scapa rapide kilogramele in plus. Iata care sunt pașii pe care trebuie sa-i urmezi și de ce trebuie…

- Potrivit celor doi, se pare ca persoana care vrea sa slabeasca poate manca orice si oricat, atat timp cat se incadreaza in intervalul de opt ore pe zi pe care l-a stabilit in prealabil. Daca e respectata aceasta simpla regula, atunci acul cantarului va indica mai putin cu pana la doua kilograme si jumatate…

- Aproape 99% dintre clienții care cumpara electrocasnice nu citesc instrucțiunile de utilizare pentru a afla ce nu au voie sa faca cu respectivele aparate. Aceasta este una dintre cauzele producerii dezastrelor.

- Sarbatorile sunt tot mai aproape, așa ca, in aceasta perioada din an, pentru romanii care respecta cu sfințenie tradițiile de Craciun și sacrifica porci, șoriciul este un adevarat deliciu. Speciașiștii spun insa ca nu trebuie sa il consumam in exces. Ce se intampla in corpul tau atunci cand mananci…

- «Daca nu stim sa mancam corect, invațam sa mancam corect: sub acest indemn am participat la targul culinar organizat, astazi, la Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”, in deschiderea campaniei de constientizare „Esti ceea ce mananci!”», a declarat prefectul de Bacau, Lucian Bogdanel. Asumarea unei diete…