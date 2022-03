Stiri pe aceeasi tema

- Forțele ruse au jefuit și distrus un laborator din apropierea fostei centrale nucleare de la Cernobil, capturata pe 24 februarie de soldații ruși, care era folosit pentru monitorizarea deșeurilor radioactive, a transmis miercuri guvernul ucrainean, citat de CNN. Cernobil, locul celui mai mare dezastru…

- Trupele rusești care ocupa centrala nucleara de la Cernobil au „jefuit și distrus” un laborator de la fața locului, susțin oficialii ucraineni, citați de BBC. Agenția de Stat a Ucrainei pentru gestionarea zonei de excludere a declarat ca rușii au deteriorat laboratorul analitic central – care proceseaza…

- Ucrainenii susțin ca trupele rusesti care ocupa centrala nucleara de la Cernobil au „jefuit si distrus” laboratorul analitic central, unde se proceseaza deseuri radioactive, potrivit BBC. Anunțul a fost facut de Agentia de Stat a Ucrainei pentru gestionarea zonei de excludere, intr-o postare pe Facebook…

- Razboiul dintre Rusia și Ucraina continua, iar acum oficialii ucraineni au facut un anunț cu care au luat in surprindere pe toata lumea. Aceștia declara ca rușii au distrus și au jefuit un laborator de la centrala nucleara de la Cernobil.

- Forțele militare ruse au distrus un laborator de la centrala nucleara de la Cernobil care, printre altele, lucreaza pentru imbunatațirea managementului deșeurilor radioactive. Informația provine de la agenția de stat ucraineana responsabila de zona de excludere din jurul centralei, care a comunicat…

- Agentia de Stat a Ucrainei pentru Managementul Zonei de Excluziune a declarat ca rusii au deteriorat Laboratorul Central de Analiza – care a procesat o multime de deseuri radioactive. Agentia de stat a anuntat intr-o postare pe Facebook ca laboratorul avea “probe foarte active si mostre de radionuclizi,…

- Trupele ruse care ocupa centrala nucleara de la Cernobil "au jefuit si distrus" un laborator de la fata locului, sustin oficialii ucraineni, citati de BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Comisia Europeana lucreaza la "un plan de contingenta" in eventualitatea in care Rusia decide sa atace centralele nucleare din Ucraina, tara care are pe teritoriul sau 15 reactoare operationale distribuite in patru centrale atomice, plus "zona de excludere" de la fosta centrala nucleara de la Cernobil,…