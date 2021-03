Ce pot face românii care nu mai vor să facă rapelul cu AstraZeneca - SOLUȚIA medicului Valeriu Gheorghiță Explicațiile au venit dupa ce mulți dintre romanii carora le-a fost administrata prima doza din vaccinul AstraZeneca nu mai doresc rapelul și ar dori sa opteze pentru alt vaccin, in urma cazurilor de presupuse reacții adverse grave ce ar fi dus la decese in mai multe țari europene.Valeriu Gheorghița a menționat ca persoanele care refuza sa mai faca a doua doza cu vaccinul de la AstraZeneca pot sa inceapa o noua schema de vaccinare cu un alt produs, de la Pfizer sau Moderna.„Schema recomandata de vaccinare sugereaza cat se poate de clar menținerea aceluiași tip de vaccin și pentru a doua doza.… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

