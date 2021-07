Ce pot face românii care nu au încheiat contracte noi cu furnizorii energie până la 1 iulie. Precizările vicepreședintelui ANRE De la 1 iulie sunt anunțate scumpiri mari la curent și gaze pentru cei care nu au apucat sa incheie contracte noi cu furnizorii de energie. Facturile la energia electrica se majoreaza in medie cu 7%, iar tariful la gaze crește și cu 20%. Milioanele de romani, care nu au facut inca pasul spre piața […] Citește Ce pot face romanii care nu au incheiat contracte noi cu furnizorii energie pana la 1 iulie. Precizarile vicepreședintelui ANRE in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

