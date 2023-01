Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți romani care au platit avansul pentru credite bancare s-au trezit ca le-a fost refuzat creditul! Care a fost motivul Mai mulți romani care au platit avansul pentru credite bancare s-au trezit ca le-a fost refuzat creditul! Care a fost motivul Romanii care au dat avans la banca pentru a-și cumpara…

- Romanii pot cumpara din 3 ianuarie titluri de stat Tezaur: Care vor fi dobanzile pe unul, doi sau trei ani Romanii pot cumpara din 3 ianuarie titluri de stat Tezaur: Care vor fi dobanzile pe unul, doi sau trei ani Romanii pot investi in titlurile de stat Tezaur, cu maturitati de 1, 2 si 3 ani si dobanzi…

- Vești proaste pentru romanii cu credite ipotecare cu dobanda IRCC. Ratele vor crește de la 1 ianuarie. Ce recomanda specialiștii Noul an va aduce vesti proaste pentru romanii care au contractat credite cu dobanzi variabile, si anume indicele de referința pentru creditele consumatorilor (IRCC) va creste…

- Cardurile sociale vor fi alimentate inainte de 20 decembrie: Romanii cu venituri mici iși vor putea cumpara produse pentru sarbatorile de iarna Urmatoarea tranșa a ajutorului de 50 de euro va fi distribuita inainte de Craciun, astfel incat beneficiarii, romanii cu venituri mici, sa iși poata cumpara…

- Romanii pot investi, incepand de marți, 1 noiembrie, in titlurile de stat TEZAUR, cu maturitați de 1 și 2 ani și dobanzi anuale de 8,70%, respectiv 9,15%, informeaza Ministerul Finanțelor.

- Primaria Alba Iulia cumpara o locuința din containere modulare pentru mai multe persoane expropriate din blocul G2 „Turturica” Primaria Alba Iulia cumpara o locuința din elemente modulare de tip container, pentru a oferi condiții mai bune de trai unor persoane aflate intr-o situație precara, ca urmare…

- Datele ne arata ca in cazul creditelor calculate in functie de indicele ROBOR, romanii au ajuns sa plateasca chiar și dublu fața de anul trecut, respectiv cu 70 sau chiar 80% mai mult. Spre exemplu, in cazul unui credit in valoare de 250 de mii de lei, luat pe 30 de ani, rata lunara era de 1.300 de…

- Deși exista o legislație care-i obliga pe romani sa-și asigure locuința impotriva dezastrelor naturale, doar 20% dintre locuințe au incheiata aceasta asigurare, iar volumul asigurarilor facultative este și mai mic, romanii invocand veniturile prea mici...