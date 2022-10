Stiri pe aceeasi tema

- Minorii care au implinit varsta de 16 ani vor putea calatori in strainatate neinsotiti, cu acordul parintilor sau al reprezentantilor legali, prevede un proiect de lege depus la Parlament.

- Ca urmare a unui proiect legislativ adoptat pe 28 septembrie, in Senat, copiii vor avea acces gratuit la terenul de sport din curtea scolii, in afara orelor de curs! In raportul intocmit de comisia de specialitate și adoptat acum se arata ca proiectul pentru completarea Legii educatiei fizice si sportului…

- Fumatul in spații publice precum parcuri , stadioane , autogari, aeroporturi , printre altele, dar și in preajma acestora va putea aduce tinerilor cu varste de pana la 18 ani amenzi de cateva sute de lei. Un proiect de lege semnat de mai multi parlamentari PSD si depus in Senat prevede ca minorii prinsi…

- Pe 23 august, Fuego implinește 46 de ani și spune ca nu iși simte varsta. Artistul a spus care este cadoul pe care și-l va face cu ocazia zilei de naștere. Fuego susține ca se simte implinit și foarte tanar. Cantarețul nu iși simte varsta și considera ca mai are multe de demonstrat. Marți, 23 august,…

- Reprezentanții polițiștilor anunța declanșarea protestelor in strada, nemulțumiți ca Guvernul și Parlamentul le “sfideaza, in continuare, drepturile economice, sociale și profesionale”. “Drepturile polițiștilor, personalului contractual și cadrelor militare in rezerva/retragere (pensionarilor MAI) sunt…