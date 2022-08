Stiri pe aceeasi tema

- Agenții economici nu vor primi compensații la gaz. Ministrul economiei, Sergiu Gaibu, susține ca tariful va fi reflectat in prețul produselor, iar statul va sprijini populația. Aceste declarații au fost facute in cadrul unei emisiuni de la RLIVE TV , transmite Realitatea.md . „Agenții economici care…

- Trei angajați ai Directiei Teritoriale pentru Siguranta Alimentelor din mun. Chisinau au fost retinuti pentru 72 de ore, in cadul unui dosar de corupție. Aceștia sint banuiți ca ar fi eliberat, contra mita, certificate fitosanitare, necesare pentru exportul și reexportul marfurilor in Uniunea Europeana,…

- Politiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor Gorj, impreuna cu reprezentanti ai Direcției Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, au desfasurat in ultimele doua saptamani activitati in vederea verificarii conditiilor de sanatate, bunastare si detinere a animalelor la nivelul…

- Perioada de derulare a Programului Național de Cadastru și Carte Funciara (PNCCF) a fost extinsa pana la finalizarea inregistrarii sistematice a tuturor proprietaților din Romania. Hotararea de Guvern nr. 836/2022 pentru modificarea și completarea Hotararii de Guvern nr. 294/2015 privind aprobarea Programului…

- Sediul social este in municipiul Constanta, Aleea Albastrelelor Conform unei decizii recent publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, s a dispus autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea firmei Green Team Engineering S.R.L.; Sediul social este in municipiul Constanta, Aleea Albastrelelor…

- Proiectul de lege, prin care agenții economici sint scutiți de necesitatea perfectarii facturilor fiscale atunci cind vor face cumparaturi cu cardul bancar și vor dori sa-și deduca cheltuielile, a fost votat in cea de-a doua lectura. Deputații au MODIFICAT Codul fiscal și Legea cu privire la contabilitate…

- DSVSA Alba: Masuri pentru prevenirea apariției gripei aviare, la pasarile domestice, pe teritoriul județului. Ce trebuie sa respecte agenții economici din domeniul aviculturii DSVSA Alba: Masuri pentru prevenirea apariției gripei aviare, la pasarile domestice, pe teritoriul județului. Ce trebuie sa…

- Legea offshore, promulgata miercuri, prin decret, de presedintele Klaus Iohannis, a fost publicata in Monitorul Oficial. Miercuri, seful statului a promulgat actul normativ pentru modificarea si completarea Legii nr. 256/2018 privind unele masuri necesare pentru implementarea operatiunilor petroliere…